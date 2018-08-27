Ученые предупредили о падении на Землю астероида в 2068 году

Ученые кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета предупредили о возможном столкновении с Землей астероида Апофис размером в 325 метров в 2068 году.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров», — цитирует РЕН ТВ доклад ученых.

В 2029 году астроид будет находится в 10 раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны, а затем станет еще опаснее, так что в 2068 году траектории Апофиса и Земли могут пересечься.

Свое название астероид получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения. Тем не менее, по расчетам зарубежных астрономов, вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году не выше 2,3 на 1 миллион.

Напомним, на днях президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о том, что в школах могут появиться курсы гражданской обороны для обучения детей действиям при падении астероидов. С этим предложением Сергеев обратился в Минпросвещение. Предложение также поддержали в Институте космических исследований.

Недавно «Ридус» составил календарь важных астрономических событий 2019 года: в новом году человечество ожидают метеорные потоки, солнечные затмения и юбилеи важных для астрономии событий.