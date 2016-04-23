США готовы начать разработку запрещенного ДРСМД оружия

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) готовы начать разработку запрещенного соглашением оружия, сообщает Reuters.

Томпсон подчеркнула, что Вашингтон приостановит свои обязательства по договору в заявленный срок 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств своего выполнения ДРСМД.

По ее словам, прошедшая накануне встреча Женеве не принесла прорыва.

При этом она отметила, что в ближайшие недели может вновь встретиться с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, однако новых переговоров по ДРСМД пока не запланировано.

Замгоссекретаря рассказала, что объяснила Рябкову, что США ждут от России, в частности, уничтожения ракеты 9М729, причем таким образом, чтобы это можно было проверить.

Как писал «Ридус», в декабре прошлого года Андреа Томпсон уже призывала Москву отказаться от ракеты9М729 (SSC-8 по западной классификации), чтобы США не прекращали соблюдать ДРСМД.

Крылатые ракеты наземного базирования 9М729 разработаны ОКБ «Новатор» (город Екатеринбург) и представляют собой сухопутный вариант ракеты морского базирования 3M-54 «Калибр» с дальностью полета более 5500 километров.

По данным американских спецслужб, в начале 2017 года ракету 9М729 поставили в войска, в результате чего российской стороной был нарушен заключенный еще Михаилом Горбачевым Договор РСМД. Москва нарушение Договора отрицает и требует предоставить документально сформулированные претензии США.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в систематическом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и заявил о выходе из него. В Москве это заявление назвали шантажом.

Президент России Владимир Путин, комментируя этот шаг заявил, что в случае поставки новых американских ракет в Европу Москва должна будет ответить зеркально.