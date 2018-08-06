Заявившая об изнасиловании дознаватель из Уфы лишилась работы

Двое сотрудниц дознания уфимского Управления по вопросам миграции МВД, имеющих отношение к ситуации с групповым изнасилованием высокопоставленными полицейскими, были уволены за «совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции».

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы силового ведомства.

Источник агентства в региональном МВД подтвердил, что речь идет именно о 23-летней девушке, заявившей об изнасиловании, а также о ее коллеге, присутствовавшей в злополучном кабинете во время совместного распития спиртного.

Вторая уволенная сотрудница полиции тоже присутствовала в момент распития спиртных напитков в здании полиции, сейчас она идет по делу об изнасиловании в качестве свидетеля, — сообщил осведомленный источник.

Напомним, информация о преступлении, предположительно, совершенном сотрудниками уфимского МВД, появилась в СМИ 1 ноября минувшего года. Девушка-дознаватель, назвавшая себя жертвой коллективного изнасилования, обратилась с заявлением в полицию.

Результаты проведенной экспертизы подтвердили обоснованность ее претензий.

Позже подозреваемых уволили из органов внутренних дел, а затем арестовали. Им предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера, перед новогодними праздниками суд продлил срок их содержания под стражей.



После Нового года появилась информация, якобы пострадавшая дознаватель требует со своих обидчиков компенсацию в размере 30 миллионов рублей, однако впоследствии адвокат девушки опровергла эти сведения.