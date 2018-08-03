Соловьев посоветовал Чубайсу читать уголовный кодекс

Журналист Владимир Соловьев резко ответил на недавние слова главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, обвинившего его в отсутствии понимания энергетической отрасли.

Свои претензии к компетентности оппонента Чубайс изложил на персональной странице в Facebook.

Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность, — прокомментировал глава «Роснано» заявления, сделанные Соловьевым в недавнем эфире радиостанции «Вести FM».

Продолжая иронизировать на тему осведомленности журналиста в непрофильной дисциплине, Чубайс посоветовал тому «обтереться» и «подучить матчасть».

Комментируя встречный выпад своего визави, Владимир Соловьев предположил, что глава государственной корпорации, «как это часто бывает», не ознакомился с эфиром целиком. Свою точку зрения по поводу позиции Чубайса теле- и радиоведущий представил корреспонденту РИА ФАН.

Ничего, кроме мелочных личностных оскорблений, которые являются стилем Чубайса всю его жизнь, он породить не смог. Пусть послушает весь эфир. И услышит вполне конкретные вопросы к нему. А если он собирается кого-то учить, то пусть для начала даст отчет о собственности, которая резко выросла в цене после непонятного участия в этом деле господина Минца, — заявил Соловьев.

Кроме того, журналист отметил, что Чубайсу «следует помнить, что многие из его окружения оказались под следствием», а также уделять внимание чтению уголовного кодекса.

Прежде «Ридус» регулярно освящал наиболее яркие комментарии Владимира Соловьева в адрес коллег по цеху, российских политиков и звезд шоу-бизнеса.

В минувшем году журналист поделился с изданием своей версией причин популярности политических ток-шоу у российской аудитории.