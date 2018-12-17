Соловьев посчитал Бузову тупой

Тележурналист Владимир Соловьев резко отозвался о творчестве и личных качествах певицы Ольги Бузовой и раскритиковал ее шоу «Замуж за Бузову».

«Что говорить? Там интеллекта нет, не было никогда и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова что, мужик?» — заявил Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Соведущая Соловьева Анна Шафран возразила коллеге, что название «Замуж за Бузову» может нести особый смысл и наверняка специально утверждалось продюсерами шоу, но он это предположение решительно отверг.

«А ты считаешь, что они умнее, если работают с такой ведущей? Знаешь, это просто уровень деградации», — заключил Владимир Соловьев.

Напомним, реалити-шоу «Замуж за Бузову» выходило на канале ТНТ, а перед его участниками стояла задача понравиться Ольге Бузовой настолько, что она согласилась бы на интимные отношения. Шоу завершилось скандалом после того, как выяснилось, что его финалист разочаровал певицу.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Ольгу Бузову высмеял шоумен Дмитрий Нагиев.

(со звуком)

