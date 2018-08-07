Лукашенко не видит российский рубль в качестве единой валюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность введения единой валюты на территории Союзного Государства России и Республики Беларусь, сделав акцент на том, что в этом качестве не должен использоваться российский рубль, контролируемый Центробанком РФ.

Свою позицию по поводу перспектив экономической интеграции двух государств белорусский лидер обозначил в ходе пятничной встречи с бывшими министрами иностранных дел республики.

Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход, — цитирует заявление Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии также рассказал о готовности поддержать полное слияние налоговой и таможенной политики двух государств. При этом, такой процесс, по мнению Лукашенко, тоже должен происходить на условиях равноправного учета опыта и наработок России и Белоруссии, передает агентство.

Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас, — подчеркнул он.

В завершение темы, Лукашенко, чуть больше недели назад заявивший, что разговоры об объединении с Россией «притянуты за уши», и этот вопрос не стоит на сегодняшней повестке дня, сообщил, что не считает нынешний момент во взаимоотношениях с Москвой критическим или острым.

Глава Белоруссии отметил, что искать причину текущей напряженности стоит в отдельных «личностях», которым «не нравится» проводимая Минском экономическая политика.