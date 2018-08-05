Очень наглядная презентация по биологии рассмешила интернет

В интернете появилась очень оригинальная презентация по биологии неизвестного автора. Кадры опубликовали на развлекательном портале Pikabu, и пользователи уже признали этот шедевр «презентацией года», автор которой заслуживает красного диплома. Креативную подачу оценил даже учитель биологии! Давайте посмотрим.

1. Травоядность

2. Хищничество

3. Паразитизм

4. Мутуализм

5. Комменсализм

6. Разложение

7. Коэволюция

Читатели здорово повеселились над креативностью неизвестного автора и предположили, что такую презентацию можно было выполнить только на заказ за много миллионов рублей из государственного бюджета.

Кое-кто отметил, что в простоте и наглядности кроется секрет хорошей успеваемости многих школьников и студентов.

Даже учителю понравилось!

«Да что вы знаете о презентациях!» — написал один из юзеров и приложил скрины другого автора-оригинала.

А вы какие необычные презентации видели или, может, сами делали?

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