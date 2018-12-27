Детское признание в любви к колбасе развеселило соцсети

В соцсетях смеются над сочинением школьницы, которая призналась в безумной любви к колбасе. Листок с признанием опубликовала в Twitter пользовательница с ником Чертова кукла, и этот пост быстро стал вирусным, собрав 4,5 тысячи лайков, почти 500 ретвитов и десятки комментариев.

Обожаю колбасу и ради неё готова поступиться сном, гулянием… Мне нравится кушать колбасу под музыку и даже на прогулке с подругой Лерой. Мне нравится взять колбаску и не прятать её, а сразу есть, я так и делаю: выхожу на улицу и ем! Ем её, вкусную, — пишет неизвестная ученица.

Автор публикации говорит, что нашла сочинение в интернете, и признаётся, что пришла в восторг от чувства юмора влюблённой школьницы.

В Facebook обсуждают это сочинение как пример того, насколько дети отупели. А я думаю, что у ребёнка отличный слог и тонкое чувство юмора, — прокомментировала пост автор.

Юзеры восхитились столь экспрессивным эссе: «Прекрасное! Уверен, что и ребёнок замечательный! Тоже люблю колбасу!», «Я чуть не расплакалась, вот это настоящая лав-стори», «Ну любит человек колбасу :)) Одна страница собственных мыслей намного важнее десяти, переписанных откуда-то», «Колбаса — под этим можно понимать что угодно. Дети поумнели, если это реальное сочинение, что радует».

Критики в свою очередь заявили, что сочинение — фейк и написал его вовсе не ребёнок:

Почерк не детский абсолютно. Каждая буква выписана отдельно, так пишут взрослые, когда стараются, чтобы было разборчиво. Причём не просто взрослые — а конкретно пенсионеры. У которых даже внуков не было рядом, чтобы можно было продиктовать. Хотя зачем, текст вообще глупейший.

Защитники детского творчества заявили, что ирония — наше всё:

Классный ребенок, всё у него будет отлично. В 85-м на тему «Мой лучший друг» написала сочинение «Мой лучший друг Сатана». Даже не знаю почему. Стишки ещё привела из «Коррозии металла». Эффект был бомбезный, сейчас посадили бы, наверное. Тошнило от лжи, гнилоты и беспросвета. Их тоже.

А завсегдатаи соцсетей вспомнили героиню одного из украинских телешоу, которая не менее экспрессивно признавалась в любви к маслу.

Пользователи отметили, что учитель тоже хорошо отреагировал на сочинение, «раз поставил четвёрку, и то только из-за пары ошибок». И подвели такой итог:

Найдите себе человека, который будет любить тебя так же, как этот ребёнок любит колбасу!

Ранее «Ридус» рассказывал о девочке, которая написала такое страшное сочинение о вымышленном друге, что до смерти перепугала взрослых.

Также мы писали о трогательной записке наивной девочки, которую та оставила в подъезде, чтобы её лыжи не украли.

А ещё мы публиковали заметки из детских дневников, которые невозможно читать без смеха: такие они искренние и нелепые.