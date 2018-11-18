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В Петербурге автомобиль протаранил остановку с пассажирами

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© youtube.com

В Санкт-Петербурге автомобиль Nissan Tiida вылетел с проезжей части на остановку, где в тот момент находились ожидавшие прибытия общественного транспорта пассажиры. Инцидент произошел в пятницу днем в северной части мегаполиса, в районе станции метро «Академическая».

По предварительным данным, в момент наезда на остановке находилось около десяти человек. Серьезные повреждения получила пожилая женщина, оказавшаяся под колесами иномарки. Ее госпитализировали прибывшие на место медики, передает Пятый канал.

На данный момент достоверная информация о причине аварии отсутствует.

По словам самого водителя Nissan, его транспортное средство наехало на обледенелый участок дороги, после чего, потеряв управление, вылетело на заполненную людьми остановку.

Видеозапись последствий ДТП разместил в Сети случайный очевидец аварии.

Накануне «Ридус» писал о другом чрезвычайном происшествии, произошедшем в южной части Санкт-Петербурга. Вчера днем на юге города горело здание типографии. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека.

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