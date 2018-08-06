Жертвами пожара в петербургской типографии стали 3 человека

В результате пожара, вспыхнувшего в здании типографии на юге Санкт-Петербурга, погибли три человека. Такие данные вечером 17 января приводит ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в структуре МЧС.

Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека, — заявил собеседник агентства.

По данным издания «Известия.78», в настоящий момент возгорание удалось локализовать. В тушении пожара принимают участие 266 спасателей, а также 62 единицы специализированной техники.

Как сообщалось ранее, в здании типографии обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, общая площадь охваченных огнем помещений достигала 100 квадратных метров.

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела первого погибшего. На данный момент оно классифицировано по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В минувшем ноябре в Петербурге произошел еще один крупный пожар, полностью уничтоживший гипермаркет «Лента» на набережной Обводного канала. Тогда спасатели эвакуировали из здания около 100 человек, еще около 700 сотрудников и посетителей покинули помещение магазина самостоятельно.