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Жертвами пожара в петербургской типографии стали 3 человека

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© vk.com

В результате пожара, вспыхнувшего в здании типографии на юге Санкт-Петербурга, погибли три человека. Такие данные вечером 17 января приводит ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в структуре МЧС.

Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека, — заявил собеседник агентства.

По данным издания «Известия.78», в настоящий момент возгорание удалось локализовать. В тушении пожара принимают участие 266 спасателей, а также 62 единицы специализированной техники.

Как сообщалось ранее, в здании типографии обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, общая площадь охваченных огнем помещений достигала 100 квадратных метров.

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела первого погибшего. На данный момент оно классифицировано по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В минувшем ноябре в Петербурге произошел еще один крупный пожар, полностью уничтоживший гипермаркет «Лента» на набережной Обводного канала. Тогда спасатели эвакуировали из здания около 100 человек, еще около 700 сотрудников и посетителей покинули помещение магазина самостоятельно.

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Комментарии (3)

  • Small 76f518d920
    Светлана Еленскаясегодня, 19:18

    сплошное враньё- и опросы эти, и все средства массовой информации в общем! вот даже сейчас новости гугла- россияне в сренем на Новогодний праздник потратили по 16 тыс.рублей каждый...вот враньё! как можно равнять депутатов и простых смертных?! а правительство наше в курсе, что в Краснодарском крае, например, мредняя зарплата 15тыс.в месяц? и то не у всех...в няни в детском саду от силы 10тыс- а это тяжёлый труд...ага, депутат отоварился и няня детям подарки купила- а среднее арифметическое ничего себе получается...а народ верит зомби- ящику,что мы с каждым годом живём лучше и лучше...билеты на электричку в начале января подорожали почти в два раза, а цены на бензин видели?

  • Есть ответы (1)
  • Small 76f518d920
    Светлана Еленскаясегодня, 19:23

    мой бы дед- ветеран Великой Отечественной войны, который дошёл до самого Берлина плакал бы наверняка от горя и обиды- кому отвоевали нашу Родину? ворам?

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