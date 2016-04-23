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Как хакасской чиновнице откреститься от обвинения в получении премии в 300%

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Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова. © vk.com

Заместитель главы Хакасии и руководитель представительства региона в Москве Юлия Исмагилова ответила на обвинение в получении баснословной премии в размере 300% от оклада. Она сообщила на своей странице в социальных сетях, что «ни миллионных, ни полумиллионных премий не получала».

Также Исмагилова обещала начать с этого месяца регулярно выкладывать в Сеть свою зарплатную ведомость.

«Посмотрим, рискнет ли сделать это хоть еще кто-то из других руководителей представительств регионов в Москве. Уверена, что нет. Потому что тогда сюжеты надо будет снимать не про меня и якобы расточительное хакасское представительство, а как раз наоборот — про все другие представительства регионов в Москве», — уверяет чиновница.

Политолог Павел Данилин отметил, что обвинение губернатора Валентина Коновалова в нецелевых расходах — дело очень серьезное. Поэтому если госпожа Исмагилова действительно хочет оправдать руководство Хакасии, то должна предоставить общественности не только январские и последующие зарплатные ведомости, но и ведомость за декабрь, когда ей, по утверждению СМИ, и была выдана премия.

Каждая премия фиксируется в бухгалтерии. Черным налом выдать в Хакасии премию не получится. Если она что-то получала, то должны быть документы. А верить Исмагиловой на слово невозможно, потому что обвинение очень серьезное. Если выяснится, что слова Исмагиловой — ложь, то это будет означать не только крест на ее карьере, но и крайне негативные последствия для губернатора, — говорит политолог.

«Кстати, в этой связи меня удивляет тот факт, что заместитель министра финансов Галина Спиридонова, которая как раз и вскрыла финансовые махинации в администрации, была уволена», — добавил Данилин.

Как уже писал «Ридус», Юлии Исмагиловой по итогам 2018 года была назначена премия за «успешное выполнение отдельных заданий главы Хакасии». При этом на своей должности чиновница успела проработать всего две недели.

31-летний коммунист Валентин Коновалов занял пост губернатора Хакасии в ноябре 2018 года, одержав победу на безальтернативных выборах.

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