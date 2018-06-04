Начальник тюменской ГИБДД лично задержал лишенного прав таксиста

В прошедшей 17 января в Тюмени акции по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в такси личное участие принял начальник местного УГИБДД Александр Селюнин.

В итоге он сам задержал таксиста, лишенного водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как отмечает URA.RU, массовую проверку сотрудники Госавтоинспекции устроили в излюбленном месте таксистов — на привокзальной площади Тюмени.

Одним из поводов для такой акции послужили бурные дискуссии в соцсетях при обсуждении фотографий с мест ДТП. По мнению пользователей, автомобили «с шашечками» слишком часто попадают в аварии.

Эта тема была поднята на прошедшей недавно пресс-конференции Александра Селюнина. Журналисты попросили начальника УГИБДД обратить внимание на поведение таксистов на дорогах.

В ответ Селюнин заявил, что «с такси вообще надо постоянно работать, потому что их становится все больше».

Как сообщила изданию руководитель пресс-службы управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, в ходе проверки было выявлено много нарушений, самым грубым из которых оказалось отсутствие водительских прав. Кроме того, выяснилось, что таксисты часто пренебрегают ремнями безопасности.

Накануне сообщалось, что в Москве полицейские задержали водителя такси, открывшего стрельбу по своим пассажирам.

Недавно «Ридус» также писал о том, что водитель «Яндекс.Такси» напал на своего пассажира с ножом, когда тот не смог расплатиться.