Водитель московского такси открыл огонь по пассажирам

В столице полицейские задержали водителя такси, открывшего стрельбу по своим пассажирам, сообщает АГН «Москва».

Инцидент произошел около торгового центра на Осеннем бульваре. По словам 29-летнего местного жителя, он вместе со своей девушкой возвращался из гаража и возле ТЦ договорился с таксистом о поездке.

Однако потом во время разговора с водителем последнему что-то не понравилось, он начал кричать и оскорблять молодого человека и его девушку, а затем отъехал от них на несколько метров, вышел из машины, достал похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил в сторону молодых людей, рассказали агентству в полиции.

Мужчина с девушкой успели убежать, в результате происшествия никто не пострадал.

Таксист попытался скрыться, однако его вскоре поймали. Им оказался 48-летний приезжий, имеющий разрешение на оружие, из которого и производились выстрелы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает телеканал «360».

Как писал «Ридус», 10 дней назад водитель «Яндекс. Такси» напал на своего пассажира с ножом, когда тот не смог расплатиться.