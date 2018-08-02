Вынесен приговор виновным в убийстве Дениса Тена
- 17 января 2019, 14:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Виновные в убийстве фигуриста Дениса Тена были приговорены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы к 18 годам лишения свободы.
Этот срок им предстоит провести в колонии максимальной безопасности и колонии строгого режима, сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает телеканал, еще одного фигуранта дела, обвиненного в краже и недонесении о преступлении, приговорили к четырем годам лишения свободы.
По данным канала «360», этим фигурантом оказалась Жанар Толыбаева. По мнению следствия, девушка знала о преступлении, но не сообщила в полицию.
На 18 лет были осуждены Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, уточняет РИА Новости.
Как писал «Ридус», известный казахстанский спортсмен Денис Тен, ставший бронзовым призером сочинской Олимпиады, скончался в больнице от последствий ножевого ранения 19 июля 2018 года.
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