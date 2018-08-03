В убийстве фигуриста Тена обвинили девушку

В Алма-Ате начались судебные прения по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена.

Как писал «Ридус», известный казахстанский спортсмен Денис Тен, ставший бронзовым призером сочинской Олимпиады, скончался в больнице от последствий ножевого ранения.

Фигурист пытался остановить двух грабителей, один из которых откручивал зеркала с его автомобиля.

Прокурор потребовал для обвиняемых в убийстве Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова 20 лет тюремного заключения, сообщает казахстанский портал NUR. kz.

Также обвинение попросило суд приговорить к четырем годам заключения их предполагаемую сообщницу Жанар Толыбаеву, которая знала, но не сообщила в полицию о преступлении.

Однако адвокат Оксаны Тен, матери погибшего фигуриста, не согласен с этим. Юрист Нурлан Устемиров заявил, что девушка была «мозгом» преступления. Он убежден, что Толыбаева давала преступникам четкие инструкции.

Адвокат просит просит признать девушку виновной по статье «Смерть, совершенная по предварительному сговору с группой лиц» и также приговорить ее к 20 годам заключения.

Ранее Оксана Тен сообщила в суде о том, что Толыбаева принимала подозрительные звонки из-за рубежа. Эти звонки имеют отношение к окружению Дениса, считает женщина. По предположению матери погибшего, таким образом строились планы о преступлении, отмечает портал.

