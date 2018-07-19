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Первое в истории растение на Луне погибло спустя сутки

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  • 17 января 2019, 10:59
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Первый в истории биологический эксперимент на Луне провалился — хлопковое семя, выросшее на борту космического зонда «Чанъэ-4», погибло.

Напомним, что несколько дней назад семена хлопчатника дали первые всходы, и ученые надеялись, что растение сможет выдержать лунные температуры.

В китайском новостном агентстве «Синьхуа» сообщают, что руководители миссии рассчитывали на длительный эксперимент с мини-биосферой Lunar Micro Ecosystem. 15 января специалисты опубликовали снимок, на котором видно, как быстро растут привезенные с Земли растения.

Ученые предполагают, что растения погибли при наступлении ночи, когда температура поверхности Луны опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

Фотография ростков

Несмотря на первую неудачу, специалисты будут продолжать исследования нашего спутника.

На борту аппарата «Чанъэ-4» есть контейнер с закрытой экосистемой, в котором ученые попробуют вырастить другие семена, а также гусениц шелкопряда. В контейнере находятся семена картофеля, арабидопсиса, а также яйца шелкопряда. Но пока что эти семена не взошли.

Вылупившиеся гусеницы шелкопряда смогут производить углекислый газ, в то время как картофель и семена смогут производить для них кислород через фотосинтез. В результате мы сможем получить простую экосистему,  — рассказал в интервью местному изданию Chongqing Morning Post главный разработчик контейнера Цянь Яньсюнь.
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