Китай провел первый в истории биологический эксперимент на Луне

Первый в истории биологический эксперимент осуществил на Луне китайский космический аппарат «Чанъэ-4», сообщает центральный телеканал КНР CCTV1.

Доставленные ранее на спутник Земли семена хлопчатника дали первые всходы.

На отправленных аппаратом фотоснимках показаны быстро растущие побеги растения.

Также китайскими специалистами запланированы эксперименты с картофелем, рапсом и другими растениями. Для проведения опытов с ними на Луну были доставлены почва, вода и даже воздух с Земли.



Как писал «Ридус», китайская космическая беспилотная станция «Чанъэ-4» совершила успешную посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Она стала первой, кому удалось побывать на «темной» стороне нашего спутника.