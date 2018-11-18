Эксперт объяснил, зачем в Приморье строят хранилище радиоактивных отходов

Строительство в Приморье центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов поможет решить в регионе целый ряд экологических проблем, связанных с «ядерным наследием». Такое мнение высказал в интервью РИА Новости генеральный директор экологической организации Bellona Александр Никитин.

Эксперт напомнил, что в Приморье еще с советских времен накоплено достаточно большое количество радиоактивных отходов, оставшихся, прежде всего, от деятельности военно-морского флота.

Поэтому сейчас власти работают над тем, чтобы избавиться от этого наследия. Избавиться методом строительства таких современных центров, которые отвечают всем требованиям безопасности, — сказал Никитин.

Он отметил, что ядерное хранилище будет принимать только те отходы, которые были накоплены непосредственно в регионе. «Никто никогда не собирался везти туда радиоактивные отходы из-за рубежа, в России это запрещено законом», — подчеркнул Александр Никитин.

Ранее представители общественности выступили категорически против строительства в Приморском края центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов, в который, по их утверждению, будут завозить ядерные отходы из Японии.

При этом, стоит заметить, что слухи о захоронении в России радиоактивных отходов из Японии муссируются в прессе очень давно. Например, в 2002 году СМИ писали о возможном захоронении японских отходов на Курилах.



Напомним, что с первого января регионы России перешли на новую комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Идея реформы, закрепленной в нацпроекте «Экология», заключается в формировании у граждан страны новой бытовой культуры, которая приведет к повышению экологического благополучия.

