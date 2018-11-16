Как приморцам реагировать на слухи о хранении в регионе ядерных отходов

В Сети набирает популярность петиция против строительства в Приморском крае центра для хранения ядерных отходов, которое должно начаться в рамках сотрудничества между Японией и Россией в сфере ликвидации радиоактивного мусора. К настоящему времени документ подписали более 19 тысяч человек.

Авторы петиции утверждают, что ядерный могильник будет введен в эксплуатацию в 2025 году,

«Влияние радиоактивного излучения отрицательно сказываться на здоровье человека и его потомства на протяжении всей жизни. Сейчас необходимо бороться за себя и за наших детей», — отмечается в документе.



На петицию отреагировал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко. Он обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой дать полную информацию о проекте, а также о «проведенных изысканиях, экспертных оценках негативных воздействий на среду и человека».

Заместитель председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, напротив, считает, что бить тревогу по поводу строительства центра пока рано.

На сегодня есть информация лишь о возможном ведении переговоров. Однако между ведением переговоров и созданием мощностей проходит весьма много времени. Можно беспокоиться о чем угодно, но чтобы делать какие-то выводы, нужно иметь на руках конкретные соглашения. При этом подобные соглашения проходят всевозможные общественные обсуждения и соответствующую экспертизу. А гипотетические слухи и страхи носят, скорее, конъюнктурный характер: кто-то решает какие-то свои вопросы. Так что давайте подождем, когда возникнет хоть какая-то конкретика, — пояснил Расулмухамедов в интервью «Ридусу».

Профессор НИУ ВШЭ, политтехнолог Олег Матвейчев в свою очередь напомнил, что тема строительства ядерного могильника на Дальнем Востоке не нова. Например, в 2002 году муссировались слухи о захоронении радиоактивных отходов на Курилах.

«Ядерный могильник в среде политтехнологов — это вообще мем. Я и мои коллеги неоднократно, особенно в девяностые годы, использовали тему ядерных могильников в качестве инструмента для раскачки ситуации на выборах. Заявление, что какой-то действующий глава собирается построить ядерный могильник, а наш оппозиционный кандидат выступает против, запросто могло обеспечить твоему кандидату порядка 30% голосов избирателей. Технология, как говорится, известная, старая. Я не исключаю, что кто-то в данном случае применяет её, чтобы взбудоражить народ», — полагает эксперт.

Сейчас наблюдается масса спекуляций на тему передачи части Курильских островов Японии, и информация о строительстве на Дальнем Востоке российско-японского центра для хранения ядерных отходов может стать неплохим к этому дополнением, — заключил Матвейчев.

Напомним, что с первого января регионы России перешли на новую комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Идея реформы, закрепленной в нацпроекте «Экология», заключается в формировании у граждан страны новой бытовой культуры, которая приведет к повышению экологического благополучия.