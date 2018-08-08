Найдена древнейшая сауна индейцев майя

Польские археологи во время раскопок древнего города майя Накум (современная Гватемала) обнаружили старинную паровую баню индейцев.

Изначально мы предполагали, что нашли гробницу, но по мере раскопок стало ясно, что перед нами древнейшая паровая баня майя. Она практически полностью вытесана из известняка и очень хорошо сохранилась, — пояснили руководители раскопок.

По предварительной оценке, баня была построена более 2500 лет назад. Кроме того, что такие помещения были для майя местом для отдыха, они также играли большую роль в ритуальных обрядах.

Согласно верованиям древних индейцев, во время принятия ванны человек не только очищает свое тело, но и душу. Представители высших сословий и шаманы могли принимать ванны с благовониями перед ответственными мероприятиями и праздниками.

Как и пещеры, паровые бани у майя считались местами силы, которые связывали мир людей и богов. Там индейцы часто оставляли подношения божествам, чтобы получить богатый урожай и здоровье.

Найденная баня выглядит как вход в пещеру: узкий туннель, ведущий вниз. Уже позже археологи нашли рукотворный водосток, ведущий в саму баню. В бане есть две «парилки», куда можно легко попасть с помощью лестниц.

В этих помещениях находились высеченные из известняка плиты-скамьи, а напротив входа, вероятно, располагались крупные камни, которые нагревали и обливали водой для пара. Излишняя жидкость стекала по узким каналам вдоль туннеля.

Есть предположение, что внутри баню отделывали деревом, чтобы влага и пар дольше оставались в помещении, но следы древесины мы пока не нашли, — рассказали археологи.

Такие бани были широко распространены среди индейцев майя с 700 г. до н. э. до 300 г. до н. э. Позже появились ванны, напоминающие большие глиняные бассейны. Такие изменения связаны со сменой правящей династии или другими социальными потрясениями.