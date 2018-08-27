Космическая станция впервые достигла обратной стороны Луны

Китайская космическая беспилотная станция «Чанъэ-4» успешно приземлилась на обратную сторону Луну. Она стала первой, кому удалось побывать на «темной» стороне нашего спутника.

Изначально предполагалось, что станция сядет в огромный кратер Карман, но в итоге «Чанъэ-4» высадился в бассейне ударного кратера Эйткена в районе Южного полюса Луны.

Станцию запустили 8 декабря с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.

«Чанъэ-4» оснащен современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Станция сделает снимки нашего спутника и возьмет пробу грунта.

Также на борту аппарата есть контейнер с закрытой экосистемой, в которой ученые попробуют вырастить некоторые семена, а также гусениц шелкопряда. В контейнере будут находиться семена картофеля, арабидопсиса, а также яйца шелкопряда.

Вылупившиеся гусеницы шелкопряда смогут производить углекислый газ, в то время как картофель и семена смогут производить для них кислород через фотосинтез. В результате мы сможем получить простую экосистему, — рассказал в интервью местному изданию Chongqing Morning Post главный разработчик контейнера Цянь Яньсюнь.



Китайская станция «Чанъэ-4» поможет ученым не только взглянуть на обратную сторону Луны, но и выяснить, можно ли вырастить на нашем спутнике целую экосистему в условиях гравитации.