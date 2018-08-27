найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

005072

Космическая станция впервые достигла обратной стороны Луны

Small 8c0837760a
  • 03 января 2019, 10:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Китайская космическая беспилотная станция «Чанъэ-4» успешно приземлилась на обратную сторону Луну. Она стала первой, кому удалось побывать на «темной» стороне нашего спутника.

Изначально предполагалось, что станция сядет в огромный кратер Карман, но в итоге «Чанъэ-4» высадился в бассейне ударного кратера Эйткена в районе Южного полюса Луны.

Станцию запустили 8 декабря с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.

«Чанъэ-4» оснащен современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Станция сделает снимки нашего спутника и возьмет пробу грунта.

Также на борту аппарата есть контейнер с закрытой экосистемой, в которой ученые попробуют вырастить некоторые семена, а также гусениц шелкопряда. В контейнере будут находиться семена картофеля, арабидопсиса, а также яйца шелкопряда.

Вылупившиеся гусеницы шелкопряда смогут производить углекислый газ, в то время как картофель и семена смогут производить для них кислород через фотосинтез. В результате мы сможем получить простую экосистему, — рассказал в интервью местному изданию Chongqing Morning Post главный разработчик контейнера Цянь Яньсюнь.


Китайская станция «Чанъэ-4» поможет ученым не только взглянуть на обратную сторону Луны, но и выяснить, можно ли вырастить на нашем спутнике целую экосистему в условиях гравитации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
8059657читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
71911628читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

8034093читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

7143981читать позжечитаю позже