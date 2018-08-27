Космическая станция впервые достигла обратной стороны Луны
- 03 января 2019, 10:43
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Китайская космическая беспилотная станция «Чанъэ-4» успешно приземлилась на обратную сторону Луну. Она стала первой, кому удалось побывать на «темной» стороне нашего спутника.
Изначально предполагалось, что станция сядет в огромный кратер Карман, но в итоге «Чанъэ-4» высадился в бассейне ударного кратера Эйткена в районе Южного полюса Луны.
Станцию запустили 8 декабря с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.
«Чанъэ-4» оснащен современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Станция сделает снимки нашего спутника и возьмет пробу грунта.
Также на борту аппарата есть контейнер с закрытой экосистемой, в которой ученые попробуют вырастить некоторые семена, а также гусениц шелкопряда. В контейнере будут находиться семена картофеля, арабидопсиса, а также яйца шелкопряда.
Вылупившиеся гусеницы шелкопряда смогут производить углекислый газ, в то время как картофель и семена смогут производить для них кислород через фотосинтез. В результате мы сможем получить простую экосистему, — рассказал в интервью местному изданию Chongqing Morning Post главный разработчик контейнера Цянь Яньсюнь.
Китайская станция «Чанъэ-4» поможет ученым не только взглянуть на обратную сторону Луны, но и выяснить, можно ли вырастить на нашем спутнике целую экосистему в условиях гравитации.
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