В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро

Временно закрыты из-за подтопления три новые станции столичного метро Люблинско-Дмитровской линии — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

«Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между „Петровско-Разумовской“ и „Зябликово“», — сообщается в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

Отмечается, что над устранением последствий подтопления в подземке работают 100 человек, а движение будет восстановлено в ближайшие часы.



Работа по ликвидации последствий ЧП уже вышла на стадию завершения, отмечает РЕН ТВ.



На Дмитровском шоссе между закрытыми станциями запустили бесплатные компенсационные автобусы, следующие до станции метро «Петровско-Разумовская».



В ЦОДД водителей попросили отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе в зоне работы компенсационных маршрутов, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал собеседник агентства, причиной поступления воды на участок линии метро могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» были открыты 22 марта 2018 года.

Несколько дней назад, как писал «Ридус», в Москве затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе.