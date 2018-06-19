В Москве затопило Тушинский тоннель

В столице полностью перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону области.

Как сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем микроблоге в Twitter, движение заблокировано из-за грунта, затопившего Тушинский тоннель.

Кроме того, ЦОДД опубликовал видео, как сейчас выглядит тоннель.



По некоторым данным, на шлюзе № 8 канала имени Москвы произошел провал грунта на площади около 50 квадратных метров.



Тушинский автомобильный тоннель, проходящий под каналом имени Москвы, был построен в 1935—1937 годах одновременно с сооружением канала.