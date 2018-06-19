найти ×
   
  • USD -0.22
    66.86
  • EUR +0.30
    77.21
СохранитьСохранено0
×

009077

В Москве затопило Тушинский тоннель

Small default

© twitter.com

В столице полностью перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону области.

Как сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем микроблоге в Twitter, движение заблокировано из-за грунта, затопившего Тушинский тоннель.

Кроме того, ЦОДД опубликовал видео, как сейчас выглядит тоннель.

По некоторым данным, на шлюзе № 8 канала имени Москвы произошел провал грунта на площади около 50 квадратных метров.

Тушинский автомобильный тоннель, проходящий под каналом имени Москвы, был построен в 1935—1937 годах одновременно с сооружением канала.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
4021227читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
17013958читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Советы
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей

Что делать, если вам звонят из неизвестного вам банка и требуют вернуть деньги, которых вы не брали.

711293830читать позжечитаю позже

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки19 июня 2018

Нанесение тату может вызвать хроническое воспаление мышц.

111208931читать позжечитаю позже