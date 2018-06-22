Собака или статуя: лысый пёс обескуражил соцсети

В Сети обсуждают фотографию собаки, которая очень похожа на статую. Хозяйкой необычного пса оказалась филиппинка Сандра Пинеда (Sandra Pineda). Питомец породы ксолоитцкуинтли, которых ещё называют голыми мексиканскими собаками, по кличке Пайпер (Piper) появился у 22-летней девушки в марте 2018 года и уже успел стать звездой. А всё благодаря фото, на котором Пайпер со своим гладким блестящим телом выглядит как статуя.

«После того как я опубликовала этот снимок, я получила десятки комментариев с вопросом, настоящая ли это собака или статуя. Сначала я решила, что это троллинг, но люди действительно были в замешательстве, и мне стало смешно», — говорит хозяйка.

Ксолоитцкуинтли, или мексиканские лысые собаки, — это одна из древнейших пород в мире. Ещё 5000 лет до нашей эры на территории Мексики находили глиняные фигурки и мумии этих безволосых псов. Древние люди верили, что миссия ксоло — провожать души мёртвых в загробный мир. Название собак произошло из ацтекского языка — от имени бога Xolotl (Шолотль). Порода существует в двух видах: голые собаки и собаки, покрытые шерстью. На своей родине они являются национальным достоянием и играют важную историческую роль в жизни ацтеков и майя.



«Мне нравится, что у Пайпер нет шерсти. Мы моем её мягким увлажняющим шампунем для собак, а после наносим кокосовое масло, чтобы кожа была нежной и блестящей», — рассказала Сандра журналистам.

Также филиппинка отметила, что не всем нравится внешний вид её собаки, но она убеждена, что представители этой редкой породы прекрасны: «Некоторые люди не видят красоту Пайпер и не могут оценить её королевскую стать. Это сбивает меня с толку, потому что я уверена, что она великолепна! Я считаю, что люди должны дать Пайпер и всем ксоло и другим голым собакам шанс, потому что они действительно самые милые и смешные щенки, которых вы когда-либо встретите».

А вам нравятся ксолоитцкуинтли?

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