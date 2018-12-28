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Странную безносую собаку с кривыми зубами спасли с улицы

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  • 28 декабря 2018, 15:12
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В американском штате Флорида на улице нашли необычного пса: у него нет носа и очень кривые зубы. Волонтёры отнесли собаку в приют, где её обследовали ветеринары и не обнаружили никаких проблем со здоровьем, кроме дефекта внешности. Странный пёс носит кличку Сниффлз (Sniffles), что можно перевести как Сопящий. Доктора предполагают, что бродяге около 12 лет и он всю жизнь провёл на улице. Сотрудники приюта говорят, что Сниффлз — очень добрая, нежная и игривая собака, и надеются найти ему семью.

Этот пёс всегда спокоен. Сегодня утром, когда я проснулась, он сидел возле моей кровати и ждал, а потом подбежал, покрутился и стал облизывать моё лицо, — говорит женщина, временного приютившая найдёныша.

В приюте надеются, что, несмотря на необычную внешность, найдётся человек, который захочет забрать собаку к себе домой. Ведь именно в новогоднюю пору случаются чудеса. Кстати, Сниффлза уже записали на стоматологическую операцию, чтобы исправить ему кривые зубы.

А знаете ли вы, что в мире существует довольно популярный конкурс уродства среди собак? Состязание проводится ежегодно и собирает множество участников самого устрашающего вида.

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