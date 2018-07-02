найти ×
   
  • USD +0.28
    67.19
  • EUR -0.06
    77.07
СохранитьСохранено0
×

-111774

Активисты сообщили о новой волне репрессий против ЛГБТ в Чечне

Small default

© Sergei Chuzavkov/ AP/TASS

Новая волна репрессий против геев и лесбиянок началась в Чечне, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.

По данным активистов организации, с конца декабря в республике были задержаны около 40 представителей сексуальных меньшинств, два человека скончались от пыток.

Отмечается, что задержанных удерживают в Аргуне, у них отбирают документы, им угрожают уголовными делами против них и их родственников, заставляют подписывать чистые бланки протоколов допросов.

По информации активистов, началом новой волны преследований стало задержание в конце декабря 2018 года администратора одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», где общались кавказские геи.

Как писал «Ридус», в мае 2017 года правозащитники эвакуировали из Чечни более 40 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, часть из которых покинули территорию России. Всего из республики было вывезено примерно 150 человек, из них около 130 — за границу.

В парламенте Чечни тогда с сарказмом отреагировали на информацию о пытках геев в регионе. «Это не серьезный вопрос, чтобы обсуждать его… Если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные журналисты», — заявил представитель секретариата Делимхан Джамалдинов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 14:22

    в Хабаре как вышли, так и отползли. отхватив, разумеется")
    сосёшь? соси в в своём углу. в чужую чашку не лезешь - слова плохого не услышишь.
    превращают интим в публичный фетиш. политиканы грёбаные ..

00123

Автобус проехал по ногам пенсионерки в Иркутске

Small d49ce180e6

© instagram.com

В Иркутске автобус проехал по ногам 86-летней пассажирки, которая попыталась в него зайти. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автобус стоит на остановке. Женщина пытается в него зайти, но автобус неожиданно начинает движение. Пенсионерка падает, автобус сбивает ее и уезжает.

Как оказалось, это был автобус № 80, ДТП произошло на улице Карла Либкнехта. По предварительной информации, пострадавшая получила открытые переломы обеих ног.

42-летнего водителя нашли на конечной остановке. В его отношении составлен протокол в соответствии со статьей 12.24 КоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

При подтверждении выводов медиков следователи намерены квалифицировать действия водителя автобуса в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в областном МВД. В таком случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 14:22

    в Хабаре как вышли, так и отползли. отхватив, разумеется")
    сосёшь? соси в в своём углу. в чужую чашку не лезешь - слова плохого не услышишь.
    превращают интим в публичный фетиш. политиканы грёбаные ..

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
311141985читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
20031561читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких

Операцию проводили на свиньях.

6148749читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса02 июля 2018

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

90179835читать позжечитаю позже