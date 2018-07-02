Активисты сообщили о новой волне репрессий против ЛГБТ в Чечне

Новая волна репрессий против геев и лесбиянок началась в Чечне, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.

По данным активистов организации, с конца декабря в республике были задержаны около 40 представителей сексуальных меньшинств, два человека скончались от пыток.

Отмечается, что задержанных удерживают в Аргуне, у них отбирают документы, им угрожают уголовными делами против них и их родственников, заставляют подписывать чистые бланки протоколов допросов.

По информации активистов, началом новой волны преследований стало задержание в конце декабря 2018 года администратора одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», где общались кавказские геи.

Как писал «Ридус», в мае 2017 года правозащитники эвакуировали из Чечни более 40 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, часть из которых покинули территорию России. Всего из республики было вывезено примерно 150 человек, из них около 130 — за границу.

В парламенте Чечни тогда с сарказмом отреагировали на информацию о пытках геев в регионе. «Это не серьезный вопрос, чтобы обсуждать его… Если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные журналисты», — заявил представитель секретариата Делимхан Джамалдинов.