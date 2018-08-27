Трамп пригрозил разорить Турцию за нападение на курдов

Президент Дональд Трамп выступил с неприкрытыми угрозами правительству Турции, предостерегая Анкару от нападения на союзные США курдские отряды.

«Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому оставшемуся территориальному халифату ИГИЛ*, причем со многих сторон. Экономически разорим Турцию, если она ударит по курдам. Создаем 20-мильную безопасную зону», — написал Трамп в Twitter.

«Точно так же мы не хотим, чтобы курды провоцировали Турцию. Россия, Иран и Сирия стали крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по уничтожению ИГИЛ* в Сирии — настоящих врагов. Мы выигрываем, но пришло время вернуть наши войска домой. Нужно остановить бесконечные войны!» — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности начать военную операцию против вооруженных отрядов сирийских курдов.



Напомним, Трамп объявил о том, что США приступили к полному выводу войск из Сирии, 19 декабря 2018 года. Из-за несогласия с этим решением президента в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

Прежде «Ридус» рассказывал о заявлении Дональда Трампа, в котором тот признал, что Вашингтон больше не может продолжать играть роль мирового жандарма.

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* запрещенная в России террористическая организация