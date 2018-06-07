Российские биатлонисты выиграли две эстафеты за день

Мужская сборная России по биатлону, вслед за женской командой, одержала убедительную победу в эстафетной гонке, проходившей в воскресенье в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов преодолели 30-километровую командную дистанцию за за один час 20 минут и 54,3 секунды, опередив ближайших преследователей — сборную команду Франции более чем на минуту.

Замкнули тройку сильнейших эстафетных коллективов австрийские биатлонисты, уступившие россиянам 2 минуты 18,6 секунды.

Сегодняшнее достижение стало первым эстафетным успехом российских стреляющих лыжников на Кубке мира с 2016 года, передает РЕН ТВ.

Напомним, несколькими часами ранее еще одну золотую медаль в эстафете сборной команде России принесли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки сумели показать столь высокий результат впервые с 2012 года.

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