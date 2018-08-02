В Ингушетии обстреляли автомобиль главы Центра противодействия экстремизму

Группа неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, обстреляла автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия. Инцидент произошел на одной из республиканских автодорог, руководитель ведомства остался жив, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала „Лада Гранта“, из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата, — рассказал собеседник агентства.

Информатор также добавил, что в результате нападения ранения различной степени тяжести получили трое охранников, также находившихся в автомобиле главы ЦПЭ.

На данный момент официальное подтверждение этих данных отсутствует.

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия, должность руководителя Центра противодействия экстремизму занимает Ибрагим Абдул-Назирович Эльджаркиев.