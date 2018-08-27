Михаил Ефремов дал свою оценку идее депутата приучать детей к алкоголю

Актер театра и кино Михаил Ефремов прокомментировал предложение зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова давать своим 16-летним детям на пробу хороший алкоголь, чтобы обезопасить их от отравления суррогатом.

Ефремов сначала очень удивился, услышав такую новость, но затем привел примеры воспитания детей в Италии и Испании.

«Там алкоголь детям дают с 10-ти лет… Но там просто жарче, а у нас просто холоднее… Может, из-за этого и предлагается с 16-ти», — предположил Ефремов в интервью Федеральному агентству новостей.

Впрочем, на этом актер перестал рассуждать на эту тему и заявил, что «вообще, конечно, это инициатива депутата Госдумы — полная ерунда», пишет издание.

Как сообщал ранее «Ридус», депутат назвал предложенный им опыт культурой потребления алкоголя. По его мнению, пусть ребенок лучше от родителей узнает, что это такое, чем с приятелями купит некачественную продукцию.

Пока еще употребление алкоголя в России разрешено только с 18 лет, а вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое распитие алкоголя, совершенное лицом, достигшим совершеннолетия, наказывается, согласно статье 151 УК РФ, вплоть до лишения свободы на четыре года.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о возможном повышении до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции.