В Госдуме предложили родителям давать детям пробовать алкоголь
- 11 января 2019, 14:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с АГН «Москва» заявил, что родителям необходимо рассказывать детям про алкоголь, а также давать его им попробовать первыми, чтобы обезопасить их от отравления суррогатом.
Депутат отметил, что рассказывать про алкоголь нужно именно в семье.
В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина, — считает Свинцов.
По его словам, пусть ребенок лучше от родителей узнает, что это такое, чем с приятелями купит некачественную продукцию.
Депутат называет подобный опыт культурой потребления алкоголя.
Все равно он рано или поздно это попробует. Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так, — отметил Свинцов в беседе с агентством.
Депутат также обратил внимание, что подобные разговоры стоит проводить с детьми о курении табака.
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