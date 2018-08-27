В Госдуме предложили родителям давать детям пробовать алкоголь

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с АГН «Москва» заявил, что родителям необходимо рассказывать детям про алкоголь, а также давать его им попробовать первыми, чтобы обезопасить их от отравления суррогатом.

Депутат отметил, что рассказывать про алкоголь нужно именно в семье.

В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина, — считает Свинцов.

По его словам, пусть ребенок лучше от родителей узнает, что это такое, чем с приятелями купит некачественную продукцию.

Депутат называет подобный опыт культурой потребления алкоголя.

Все равно он рано или поздно это попробует. Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так, — отметил Свинцов в беседе с агентством.

Депутат также обратил внимание, что подобные разговоры стоит проводить с детьми о курении табака.