Прах Криса Кельми развеют над Атлантикой

Прах известного российского музыканта и певца Криса Кельми будет развеян над Атлантическим океаном, сообщил РИА Новости брат артиста Евгений Суслин.

Таким образом, по его словам, семья исполнит последнюю волю Кельми.

«Прах над Атлантикой развеет его семья — жена и сын… Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает», — рассказал собеседник агентства.

Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в деревне Новоглаголево под Москвой. Он умер на 64-м году жизни.

Музыкант получил широкую известность благодаря хитам «Замыкая круг» и «Ночное рандеву».



Один из создателей групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-ателье». За свою музыкальную карьеру записал десять альбомов.

