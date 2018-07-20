Умер Крис Кельми

Известный российский певец и композитор Крис Кельми скончался на 64-м году жизни.

Музыкант умер 1 января в своем доме в деревне Новоглаголево под Москвой.

Кельми скончался после празднования Нового года. Музыканта нашли в доме без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно, отмечает РЕН ТВ.

По данным телеканала, последнее время Кельми не покидал свой загородный дом.

Его тело находится в морге подмосковного Наро-Фоминска, сообщил РИА Новости его сотрудник.

«Завтра будет работать судмедэкспертиза, они будут заниматься вскрытием», — сказал собеседник агентства.

Крис Кельми получил широкую известность благодаря хитам «Замыкая круг» и «Ночное рандеву».



Один из создателей групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-ателье». За свою музыкальную карьеру он записал десять альбомов.



Как рассказывал «Ридус», у Криса Кельми последние годы были серьезные проблемы из-за алкоголя. В 2015 году на него завели уголовное дело за езду в нетрезвом виде.

