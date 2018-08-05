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Движение на Волоколамском шоссе полностью восстановлено

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© twitter.com

После затопления грязью, илом и водой Тушинского тоннеля аварийным службам удалось в кратчайшие сроки полностью восстановить движение в обоих направлениях.

Перекрытой пока остается лишь улица Свободы, сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, сначала по магистрали пустили общественный транспорт и лишь затем частников.

Утром 10 января движение по Волоколамскому шоссе в сторону области было полностью перекрыто из-за обвалившегося в Тушинском тоннеле грунта.

По некоторым данным, на шлюзе № 8 канала имени Москвы произошел провал грунта на площади около 75 квадратных метров. Вода хлынула из канала со скоростью 50 литров в секунду.

С места прорыва было вывезено 30 грузовиков с песком.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, последствия аварии планируют полностью устранить до утра 11 января. На участке работают сотрудники всех городских служб.

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