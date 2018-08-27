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Милонов зачитал рэп в поддержку хип-хоп-культуры

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© YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов спел рэп и снял клип о гонениях на артистов, выступающих в жанре хип-хоп.

Сюжет клипа парламентария до боли простой. Начинается всё с того, что Милонов, сидя в салоне красоты, видит по телевизору репортаж об очередной отмене рэп-концертов и возмущенно восклицает: «Опять этих рэперов щемят! Надо разобраться!» Далее он едет по Санкт-Петербургу на заднем сиденье элитной иномарки и читает свой рэп: «…Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы. Если хотите запретить, я хочу видеть факты. Не хочу рэп про геев или про наркоманов. Пой свою музыку, но следи за базаром».

В заключение клипа помощник Виталия Милонова приносит ему на подпись бумагу о запрете рэп-концерта, но депутат отказывается ставить на ней свой автограф и рвет документ в клочья.

Ранее за рэперов заступился телеведущий Дмитрий Киселев. Он отметил, что родоначальником российского рэпа был поэт Владимир Маяковский. В качестве доказательства он зачитал отрывок из поэмы «Хорошо».

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