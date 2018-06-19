С набережной в Новороссийске пропали каменные шары

Девять каменных украшений весом около 200 кг каждое бесследно исчезли с набережной в Новороссийске.

По факту пропажи шаров полиция уже начала проверку.

«Заявление об исчезновении каменных шаров с набережной в Новороссийске зарегистрировано в полиции сегодня», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Местные власти предполагают, что шары могли сбросить в море хулиганы, заявили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, а мэр города Игорь Дяченко поручил обследовать морское дно. Кроме того, он обратился в отдел полиции Новороссийска с просьбой установить причиненный ущерб и возбудить уголовное дело.

«Считаю, с хулиганством нужно бороться. Это действительно криминал», — приводит агентство слова градоначальника.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске селевым потоком смыло в море пассажирский автобус.

