Находящаяся в коме женщина забеременела и родила
- 05 января 2019, 20:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американка, которая находится в коме более 10 лет, забеременела и родила ребенка, сообщает Arizona’s Family.
Этот случай произошел в больнице города Феникс, штат Аризона.
Как пишет издание, роды прошли 29 декабря и завершились успешно — ребенок полностью здоров.
Это событие получило огласку только после того, как полиция начала проверку по данному факту.
Врачи убеждены, что причиной беременности стало изнасилование. Поэтому в больнице ввели правило, согласно которому отныне медики-мужчины могут заходить к пациенткам только в присутствии женщин-врачей.
Ранее сообщалось, что родившийся в метро Петербурга ребенок обрел новую семью.
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