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Родившийся в метро Петербурга ребенок обрел новую семью

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© pixabay.com

Мальчик, появившийся на свет в сентябре на станции метро «Технологический институт» в Петербурге, был взят под опеку, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Сразу после рождения младенец был направлен в Дом ребенка № 3, поскольку от него отказалась его родная мать.

«Его взяла под опеку петербургская семья, где есть собственный ребенок», — говорится в сообщении.

Таким образом, Новый год «метрополитеновец» встретит с любящей мамой, которая планирует начать процесс усыновления в следующем году.

Также отмечается, что ребенку уже исполнилось три месяца.

Ранее «Ридус» писал о том, что 23 сентября сотрудники петербургского метрополитена приняли роды у пассажирки на станции «Технологический институт». Оказалось, что это первый подобный случай за всю историю городской подземки.

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