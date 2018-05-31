У арестованного за шпионаж американца оказалось еще три гражданства

У арестованного в России в конце декабря по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана оказалось еще три гражданства.

Изначально сообщалось об американском гражданстве Уилана.

Позже стало известно, что Уилан также является гражданином Великобритании. Эту информацию подтвердил российский МИД, а Лондон направил запрос на консульское посещение Уилана после его обращения.

Однако, как сообщил ирландский общественный телеканал RTE, Уилан также является подданным Ирландии.

«Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве», — приводит телеканал заявление ирландского МИД.

Кроме того, мужчина является гражданином страны, в которой родился, то есть Канады, сообщает газета The Wall Street Journal.



Как рассказал изданию его брат-близнец Дэвид, они с Полом родились в Канаде в семье британских иммигрантов. Затем переехали в США, что позволило им стать натурализованными американскими гражданами. Кроме того, братья являются ирландцами в третьем поколении и по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны. Пол решил воспользоваться этим правом.



Несмотря на наличие четырех паспортов, в Россию Уилан въехал по американскому документу, отмечает AFP.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря «во время проведения шпионской акции». Против него возбудили дело по статье «Шпионаж», и 3 января он был арестован.

О деталях «шпионской акции» не сообщается ничего. О самом Уилане новая информация появляется ежедневно.

Как стало известно журналистам, Полу Уилану 48 лет. Он родился в Канаде, проживает в городе Нови (Мичиган) и работает директором по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается поставкой автомобильных запчастей по всему миру. Уилан служил в морской пехоте США и дважды принимал участие в кампании в Ираке — в 2004 и 2006 годах

По словам его брата Дэвида Уилана, Пол много раз бывал в России по работе, а в этот раз прилетел по личному делу — на свадьбу друга, бывшего морпеха. Однако на свадьбе его так и не дождались.

Родные узнали о задержании Пола Уилана из СМИ. Его семья обратилась за помощью в Конгресс и Государственный департамент США, а также в американское посольство в Москве.