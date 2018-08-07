Десятки тысяч туристов застряли в Таиланде из-за урагана

Десятки тысяч туристов, отдыхающие сейчас на островах в Таиланде, оказались заложниками мощного тропического урагана «Пабук», сообщает CNN.

В четверг, 3 января, власти страны отменили все авиарейсы, а также остановили движение паромов в регионах, которые окажутся на пути урагана.

Кроме того, авиакомпания Bangkok Airways объявила об отмене всех рейсов на остров Самуи. Также закрыт аэропорт Накхонситхаммарат, находящийся в одноименной провинции на юге страны.

Несмотря на то, что многие туристы успели добраться до материка на переполненных паромах и кораблях, тысячи отдыхающих остаются на курортах до тех пор, пока не будет восстановлено транспортное сообщение.

Ожидается, что в ближайшее время ураган достигнет наиболее популярных курортов Таиланда, в том числе островов Самуи, Пханган, Тау и Пхукет.

«Остров сейчас полностью отрезан от материка», — рассказал телеканалу глава округа Самуи.

По его словам, запасов продовольствия должно хватить, чтобы переждать ураган. Он отметил, что на острове сейчас около 20 тысяч туристов.

Также около 15 тысяч человек не могут уехать с Пхангана, еще четыре тысячи отдыхающих находятся на острове Тау.

Глава округа Пханган и Тау рассказал телеканалу, что из-за удаленности острова Тау спасательная операция здесь может быть затруднена.

В провинции Накхонситхаммарат, которая первой попала под удар урагана, скорость ветра достигает примерно 21 метра в секунду. По данным синоптиков, максимальная скорость ветра может составить 26 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что это первый сильнейший тропический ураган с 1962 года, угрожающий южному Таиланду. Тогда от урагана Harriet пострадало 12 провинций страны и погибло около 900 человек.

Как писал «Ридус», два дня назад первой жертвой урагана «Пабук» стал российский гражданин.