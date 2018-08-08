Россиянин стал жертвой урагана в Таиланде

В Таиланде на острове Самуи погиб отправившийся купаться в море российский гражданин.

Как отмечает портал Pattaya Now, семья из четырех человек отправилась купаться на пляже Тонгсон Бэй, несмотря на запрещающие знаки.

Один из детей стал тонуть, отец бросился ему на помощь и вытащил сына. Однако налетевшая волна выбросила мужчину на скалы, о которые он ударился головой и утонул. Инцидент произошел 2 января.

По данным издания, погибший стал первой жертвой тропического урагана «Пабук», который сейчас бушует в южной таиландской провинции Накхонситхаммарат.

По данным синоптиков, ураган движется на северо-запад со скоростью 10 километров в час, максимальная скорость ветра достигает 65 километров в час.

Волны в некоторых местах достигают 2-метровой высоты. Прогнозируют, что их рост может достигнуть 4−5 метров.

На местах стягиваются военные силы, идет подготовка к возможной эвакуации людей. Синоптики отмечают, что это первый сильнейший тропический ураган с 1962 года, угрожающий южным туристическим направлениям Таиланда.

Посольство России в Таиланде оказывает содействие в репатриации тела погибшего россиянина, сообщается на странице дипведомства в Facebook.

