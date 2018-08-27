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Названо условие для прохода судов Украины в Азовское море

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© most.life

Вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что нет никаких проблем для прохода украинских кораблей в Азовское море, сообщает РИА Новости.

По его словам, для этого необходимо выполнять определенные процедуры.

Поскольку Керчь-Еникальский канал очень узкий, требуется большая осторожность для его прохождения, добавил Мурадов.

«Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств», — приводит агентство слова крымского вице-премьера.

Мурадов добавил, что в Киеве не хотят этого слышать, там взяли курс на обострение ситуации и делают заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе, отмечает URA.RU.

В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев готовит новые проходы военных кораблей через Керченский пролив.

Ранее «Ридус» освещал ситуацию с задержанием украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, 25 ноября вторглись в российские территориальные воды.

Проигнорировав многократные требования покинуть акваторию РФ, суда двинулись в сторону Керченского пролива и Крымского моста. После полуночи российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив задержанные корабли в порт Керчи.

В настоящее время все нарушители границы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Все 24 члена экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных у входа в Керченский пролив со стороны Черного моря, объявили себя военнопленными.

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