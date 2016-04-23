найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

109010

МЧС предупредило об угрозе схода снежных лавин в Крыму

Small default

© nasilkolay.com

МЧС предупредило жителей и гостей Крыма об угрозе схождения на полуострове снежных лавин.

Сход метелевых лавин в Крымских горах ожидается во второй половине 4 января, а также в течение 5 и 6 января.

Спасатели призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно — соблюдать предельную осторожность на дорогах, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как писал «Ридус», два дня назад под снежной лавиной в Хибинах погибла туристка из Санкт-Петербурга.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
9261513читать позжечитаю позже
Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
3016135читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

3144161читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

25410438читать позжечитаю позже