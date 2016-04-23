МЧС предупредило об угрозе схода снежных лавин в Крыму

МЧС предупредило жителей и гостей Крыма об угрозе схождения на полуострове снежных лавин.

Сход метелевых лавин в Крымских горах ожидается во второй половине 4 января, а также в течение 5 и 6 января.

Спасатели призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно — соблюдать предельную осторожность на дорогах, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как писал «Ридус», два дня назад под снежной лавиной в Хибинах погибла туристка из Санкт-Петербурга.