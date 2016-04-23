МЧС предупредило об угрозе схода снежных лавин в Крыму
- 04 января 2019, 18:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
МЧС предупредило жителей и гостей Крыма об угрозе схождения на полуострове снежных лавин.
Сход метелевых лавин в Крымских горах ожидается во второй половине 4 января, а также в течение 5 и 6 января.
Спасатели призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно — соблюдать предельную осторожность на дорогах, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Как писал «Ридус», два дня назад под снежной лавиной в Хибинах погибла туристка из Санкт-Петербурга.
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