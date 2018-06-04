Под снежной лавиной в Хибинах погибла туристка из Петербурга

В Мурманской области найдено тело женщины на месте схода лавины на горе Кукисвумчорр в Хибинах.

Личность погибшей установлена, это жительница Санкт Петербурга 1991 года рождения.

По данным следствия, трое туристов поднялись на гору на подъемнике. Двое из них ушли кататься на необорудованном склоне и спровоцировали сход лавины, в результате чего оказались под снежной массой.

Мужчина 1985 года рождения смог самостоятельно выбраться из-под лавины. В настоящее время следователи его опрашивают, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее газета «Известия» сообщила о сходе лавины на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр.