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Под снежной лавиной в Хибинах погибла туристка из Петербурга

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© СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области найдено тело женщины на месте схода лавины на горе Кукисвумчорр в Хибинах.

Личность погибшей установлена, это жительница Санкт Петербурга 1991 года рождения.

По данным следствия, трое туристов поднялись на гору на подъемнике. Двое из них ушли кататься на необорудованном склоне и спровоцировали сход лавины, в результате чего оказались под снежной массой.

Мужчина 1985 года рождения смог самостоятельно выбраться из-под лавины. В настоящее время следователи его опрашивают, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее газета «Известия» сообщила о сходе лавины на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр.

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