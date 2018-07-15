СК завершил осмотр фрагментов разрушенного подъезда в Магнитогорске

Следователи-криминалисты завершили осмотр частей, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на изъятых фрагментах эксперты не обнаружили следов взрывчатых веществ.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи отрабатывают все версии произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент в качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа, напоминает ФАН.



Как писал «Ридус», сегодня, 4 января, в Магнитогорске опознаны тела всех 39 человек, погибших 31 декабря при обрушении подъезда жилого 10-этажного дома на проспекте Карла Маркса.

Накануне МЧС объявило о завершении поисково-спасательной операции, которая длилась четыре дня. Живыми из-под завалов вытащили шестерых человек, в том числе 11-месячного младенца.

Спасатели работали в очень сложных условиях, на морозе; работы несколько раз приостанавливались из-за угрозы обрушения оставшейся части дома.

Свыше 90 человек пострадавших и потерявших близких в результате трагедии получили выплаты на сумму 13 миллионов рублей, сообщил в своем паблике губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее сообщалось, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Жители, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — по 200 тысяч. Власти также компенсируют утрату имущества первой необходимости.

Сегодня прошли похороны первых шести погибших. 8 января в кафедральном соборе Магнитогорска состоится панихида по погибшим, а затем на месте трагедии проведут литию — короткую заупокойную службу.

Подъезд многоэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушился около 6 утра 31 декабря.