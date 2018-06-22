В Сочи мужчина застрелил подругу и покончил с собой

В Сочи мужчина выстрелил из пистолета в свою подругу на парковке одного из городских торговых центров, после чего скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Женщину госпитализировали, однако от полученного ранения она скончалась.

Позже, как рассказал собеседник агентства, тело мужчины было обнаружено у него дома, он покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность погибшей установлена, ей было около 35 лет, сообщает ФАН.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, отмечает РЕН ТВ.