В Сочи мужчина застрелил подругу и покончил с собой
- 02 января 2019, 20:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Сочи мужчина выстрелил из пистолета в свою подругу на парковке одного из городских торговых центров, после чего скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Женщину госпитализировали, однако от полученного ранения она скончалась.
Позже, как рассказал собеседник агентства, тело мужчины было обнаружено у него дома, он покончил с собой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность погибшей установлена, ей было около 35 лет, сообщает ФАН.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, отмечает РЕН ТВ.
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