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В Сочи мужчина застрелил подругу и покончил с собой

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© pixabay.com

В Сочи мужчина выстрелил из пистолета в свою подругу на парковке одного из городских торговых центров, после чего скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Женщину госпитализировали, однако от полученного ранения она скончалась.

Позже, как рассказал собеседник агентства, тело мужчины было обнаружено у него дома, он покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность погибшей установлена, ей было около 35 лет, сообщает ФАН.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, отмечает РЕН ТВ.

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