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В Финляндии отказались освободить задержанную россиянку

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Суд финского города Вантаа принял решение оставить под стражей задержанную по запросу американских властей гражданку России Миру Тэрада, сообщила журналистам адвокат россиянки Йоханна Карвинен.

«Через две недели будет возможность вновь попросить об изменении меры пресечения, но мы пока не обсудили новое обращение в суд», — сказала юрист.

Суд сегодня не рассматривал вопрос экстрадиции Тэрады в США, это решение будут принимать чиновники минюста Финляндии после получения рекомендации Верховного суда, сообщает ТАСС.

Американские власти, согласно существующему порядку, обязаны в течение 45 дней с момента задержания предоставить документы о правонарушениях задержанного, на основании которых он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты, отмечает РИА Новости.

Как писал «Ридус», 28 декабря в аэропорту финского города Вантаа по запросу из США была задержана 30-летняя гражданка России Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк). Девушка несколько лет обучалась в лингвистическом университете в Вашингтоне, и у американских властей внезапно появились к ней претензии.

Финские пограничники отправили россиянку в мужской изолятор, так как женский оказался слишком далеко, а меру пресечения в виде домашнего ареста не одобрил судья.

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