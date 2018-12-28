В Финляндии по запросу США задержали гражданку России

В аэропорту финского города Вантаа по запросу из США задержана 30-летняя гражданка России Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк). Девушка несколько лет обучалась в лингвистическом университете в Вашингтоне и у американских властей внезапно появились к ней претензии.

«Пограничной службой Финляндии 15 декабря задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей», — сообщили РИА Новости в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.



Мать задержанной рассказала kp.ru, что во время учебы в США Мира вышла замуж за американца и во время переезда попросила своего знакомого за деньги перевезти ей вещи и собаку. У него нашли наркотики, а Мире пришлось давать полиции свидетельские показания, однако с тех пор и до 15 декабря никаких претензий по этой части к ней не возникало. Были лишь сложности с получением новой визы в США: из-за необходимости дать показания девушка задержалась в Америке свыше установленного срока.

«В 2017 году, когда она хотела снова улететь в США в командировку, ее принял лично консул. И речи о каком-то ордере [по которому ее сейчас задержали] не было. Он лишь сказал, что она сможет поехать в Америку через год, так как у нее было нарушение визового режима», — рассказала мать Миры журналистам.



Финские пограничники отправили россиянку в мужской изолятор, так как женский оказался слишком далеко, а меру пресечения в виде домашнего ареста не одобрил судья. Там Мире придется встретить Новый год, так как 2 января состоится повторное заседание, в результате которого девушку либо освободят, либо до конца месяца передадут властям США. Тэраде назначен бесплатный адвокат.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как власти Финляндии задержали и экстрадировали в США гражданина России Максима Сенаха.