Число жертв обрушения в Магнитогорске возросло до 7 человек

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил об обнаружении еще троих человек, погибших под завалами частично обрушившегося дома в Магнитогорске. По словам министра, в настоящий момент спасатели не могут извлечь их тела из-под обломков в связи с сохраняющейся угрозой обрушения.

Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций, — заявил Зиничев.

Руководитель МЧС также уточнил, что прогнозировать сроки окончания спасательной операции сейчас невозможно, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, службы спасения будут работать на месте ЧП в круглосуточном режиме. Для координации их действия, решением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, на аналогичный график переведен оперативный штаб.

Тем временем, власти Магнитогорска опубликовали расширенный список предполагаемых жертв инцидента. В нем оказалось уже 45 человек (ранее МЧС распространило аналогичный список из 35 имен).

В МЧС по-прежнему призывают всех, кто обнаружил свои данные в этом списке или обладает информацией о месте нахождения его фигурантов, связаться с экстренными службами.

Свои соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске в воскресенье вечером выразил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Я шокирован трагическими новостями из российского города Магнитогорск. От лица Совета Европы приношу наши искренние соболезнования семьям погибших и желаю быстрого выздоровления всем пострадавшим. В дни новогодних праздников мы выражаем нашу солидарность и сочувствие, — заявил еврочиновник.

Ранее слова поддержки пострадавшим высказали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, взрыв бытового газа, ставший причиной обрушения подъезда, произошел в многоэтажке по адресу проспект Карла Маркса 164 около 6 часов утра по московскому времени.

В понедельник днем на место трагедии, где уже находились руководитель МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, прибыл президент России Владимир Путин.

Глава государства осмотрел последствия разрушения, пообщался с пострадавшими и провел оперативное совещание. По его итогам Путин распорядился создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва.