МЧС распространило список пропавших без вести жителей обрушившегося дома
- 31 декабря 2018, 18:59
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В понедельник вечером МЧС распространило список пропавших без вести жителей обрушившейся части многоэтажного дома в Магнитогорске, а также тех, кто может в этот момент находиться под его завалами. Всего, по данным ведомства, речь идет о 35 гражданах.
«Ридус» публикует список целиком.
1. Кремлев Дмитрий Андреевич;
2. Кремлева Елена Александровна;
3. Сагадатов Ильмир Иштимерович;
4. Шарифулина Людмила Леонидовна;
5. Игнатьев Александр Викторович;
6. Марина Васильевна;
7. Воронцов Виктор;
8. Крамаренко Анастасия Владимировна;
9. Анашкевич Нина Ивановна;
10. Кызымбаева Татьяна Григорьевна;
11. Ултахов;
12. Ултахов;
13. Ултахов (ребенок);
14. Ултахов (ребенок);
15. Ултахов (ребенок);
16. Тинибаева Нелля Николаевна;
17. Тинибаев Даниил (ребенок);
18. Снетков Михаил Геннадьевич;
19. Кремлев Андрей Геннадьевич;
20. Кремлев Денис Андреевич;
21. Кутепов Сергей;
22. Девушка Кутепова;
23. Анисимова Ольга Никитична;
24. Попко Татьяна Кузьминична;
25. Лепкова Мария Ивановна;
26. Кошелева Анастасия Павловна;
27. Овчинникова Галина Ефимовна;
28. Фокин Иван Евгеньевич (ребенок);
29. Анашкевич Владимир Михайлович;
30. Крамаренко Игорь Анатольевич;
31. Крамаренко Милана Игоревна (ребенок);
32. Антипова Ульяна Викторовна (ребенок);
33. Антипова Татьяна Ивановна;
34. Плюхина Светлана Васильевна;
35. Дружкина Раиса Васильевна.
Специалисты МЧС призвали всех, кто обнаружил свои имена в данном списке, выйти на связь со спасательными службами.
В настоящий момент, работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются, несмотря на морозы и риск дальнейшего обрушения здания. В понедельник днем в регион прибыл президент России, поручивший создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП.
Напомним, взрыв бытового газа, ставший причиной обрушения подъезда, произошел в многоэтажке по адресу проспект Карла Маркса 164 около 6 часов утра по московскому времени.
На данный момент известно о четырех погибших, еще пять человек находятся в местных больницах.
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