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МЧС распространило список пропавших без вести жителей обрушившегося дома

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС

В понедельник вечером МЧС распространило список пропавших без вести жителей обрушившейся части многоэтажного дома в Магнитогорске, а также тех, кто может в этот момент находиться под его завалами. Всего, по данным ведомства, речь идет о 35 гражданах.

«Ридус» публикует список целиком.

1. Кремлев Дмитрий Андреевич;

2. Кремлева Елена Александровна;

3. Сагадатов Ильмир Иштимерович;

4. Шарифулина Людмила Леонидовна;

5. Игнатьев Александр Викторович;

6. Марина Васильевна;

7. Воронцов Виктор;

8. Крамаренко Анастасия Владимировна;

9. Анашкевич Нина Ивановна;

10. Кызымбаева Татьяна Григорьевна;

11. Ултахов;

12. Ултахов;

13. Ултахов (ребенок);

14. Ултахов (ребенок);

15. Ултахов (ребенок);

16. Тинибаева Нелля Николаевна;

17. Тинибаев Даниил (ребенок);

18. Снетков Михаил Геннадьевич;

19. Кремлев Андрей Геннадьевич;

20. Кремлев Денис Андреевич;

21. Кутепов Сергей;

22. Девушка Кутепова;

23. Анисимова Ольга Никитична;

24. Попко Татьяна Кузьминична;

25. Лепкова Мария Ивановна;

26. Кошелева Анастасия Павловна;

27. Овчинникова Галина Ефимовна;

28. Фокин Иван Евгеньевич (ребенок);

29. Анашкевич Владимир Михайлович;

30. Крамаренко Игорь Анатольевич;

31. Крамаренко Милана Игоревна (ребенок);

32. Антипова Ульяна Викторовна (ребенок);

33. Антипова Татьяна Ивановна;

34. Плюхина Светлана Васильевна;

35. Дружкина Раиса Васильевна.

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Специалисты МЧС призвали всех, кто обнаружил свои имена в данном списке, выйти на связь со спасательными службами.

В настоящий момент, работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются, несмотря на морозы и риск дальнейшего обрушения здания. В понедельник днем в регион прибыл президент России, поручивший создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП.

Напомним, взрыв бытового газа, ставший причиной обрушения подъезда, произошел в многоэтажке по адресу проспект Карла Маркса 164 около 6 часов утра по московскому времени.

На данный момент известно о четырех погибших, еще пять человек находятся в местных больницах.

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